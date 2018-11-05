For young readers:
FREDDY AND THE FRENCH FRIES: FRIES ALIVE! (2005)
FREDDY AND THE FRENCH FRIES: THE ADVENTURES OF SILAS FINKLEBEAN (2006)
DAY OF DOOM (THE 39 CLUES: CAHILLS V. VESPERS, BOOK 6) (2013)
THE FINISHER (2014)
THE KEEPER (2015)
THE WIDTH OF THE WORLD (2017)
THE STARS BELOW (2019)
By series:
The Camel Club: THE CAMEL CLUB (2005), THE COLLECTORS (2006), STONE COLD (2007), DIVINE JUSTICE (2008), HELL'S CORNER (2010)
Amos Decker: MEMORY MAN (2015), THE LAST MILE (2016), THE FIX (2017), THE FALLEN (2018), REDEMPTION (2019)
King and Maxwell: SPLIT SECOND (2003), HOUR GAME (2004), SIMPLE GENIUS (2007), FIRST FAMILY (2009), THE SIXTH MAN (2011), KING AND MAXWELL (2013)
John Puller: ZERO DAY (2011), THE FORGOTTEN (2012), THE ESCAPE (2014), NO MAN'S LAND (2016)
Will Robie: THE INNOCENT (2012), THE HIT (2013), THE TARGET (2014), THE GUILTY (2015), END GAME (2017)
A. Shaw: THE WHOLE TRUTH (2008), DELIVER US FROM EVIL (2010)
Vega Jane: THE FINISHER (2014), THE KEEPER (2015), THE WIDTH OF THE WORLD (2017), THE STARS BELOW (2019)
Short stories and novellas by David Baldacci
THE MIGHTY JOHNS (2002)
WAITING FOR SANTA (2002)
NO TIME LEFT (2011)
BULLSEYE (2014)